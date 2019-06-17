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В США заявили, что Венесуэла заключила с РФ оборонный контракт

17.06.2019 12:25
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Президент Венесуэлы подписал с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Твиттре.

По словам Болтона, на подобный шаг Мадуро пошел, чтобы «купить дальнейшую поддержку» Москвы в то время как «сотни тысяч венесуэльцев голодали».

Про мнению американского чиновника, Николас Мадуро «чрезвычайно неэффективно управляет ресурсами» страны. 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Венесуэла
 
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