В ООН назвали число жителей Земли в 2050 году

18.06.2019 17:58

Организация Объединенных Наций (ООН) подсчитала, что число людей, проживающих на планете Земля, через 30 лет увеличится на 2 млрд

Такие данные приводит ООН в своем докладе, передает donpress.com.

По мнению специалистов Организации, население мира, как ожидается, увеличится 2050 году с 7,7 млрд до 9,7 млрд. А к концу 21 века население Земли может достичь 11 млрд.

Наиболее густонаселенными странами будут: Индия, Нигерия, Пакистан, Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.