- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Российский ученый: Керченский мост надо сносить, он никому не нужен18:00
- Волкер признался: Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца15:51
- «Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским15:29
- Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»14:50
- Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский раскрыл все карты, подробности13:30
- Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев12:46
- Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным09:00
- Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией08:00
- Зеленский рассказал, когда состоятся новые переговоры в нормандском формате22:12
«Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, комментируя ЧП с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказал, что после инцидента политик удачно провела переговоры. Об этом он написал на свей страничке в Twitter, передает replyua.net.
Кроме этого, посол отметил, что очень переживал за здоровье Меркель и сначала думал, что это все лишь ветер, однако когда понял, что это не так, начал молить Бога. «Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше. Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским», - отметил дипломат.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, встреча, Меркель, Зеленский
- Трамп намерен узнать у Меркель, как вести диалог с Путиным
- Встречей с Меркель и Макроном Порошенко "спас" Донбасс: генерал объяснил ситуацию
- Обсудят Донбасс: Меркель летит на встречу с Трампом
- От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»
- Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину
- Стала известна дата новой встречи Меркель с Путиным
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- «Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук22:18
- Жена Тымчука сделал важное заявление о его смерти21:34
- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- Завтра погода добьет украинцев: +3520:40
- Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА20:20
- Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью20:03
- Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19:30
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике