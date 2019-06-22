- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России17:43
- США продлили санкции против КНДР17:02
- В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка12:20
- Путин подчеркнул, что только Медведчук способен вернуть украинских пленных, – эксперт07:00
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Американцы выделили 700 млн долларов финансовой помощи Украине14:09
- Во время протестов в Тбилиси пострадали 240 человек13:10
Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»
Оккупанты продолжают уничтожать все живое на полуострове Крым, их действия приводят к разрушительным последствиям.
В сети показали шокирующие фото аннексированного Крыма, на которых можно увидеть последствия экологической катастрофы в Армянске.
Соответствующие фото появились в Telegram-канале под названием «Крымский бальзам».
На снимках можно увидеть, что происходит в городе Армянск результате функционирования завода «Крымский титан».
««Хочется, конечно, всегда только о хорошем, но так не бывает. Есть у нас и такое техногенное «искусство». Кислотонакопитель завода «Крымский титан»», — говорится в подписи к фото.
Еще в 2018 году оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях. Росприроднадзора также выписали штраф на сумму 736,8 млн рублей за загрязнение окружающей среды и нарушение права граждан на экологическую безопасность.
Подконтрольные Москве власть надеялась, что после остановки работы «Крымского титана» экологическая ситуация в городе улучшится, поскольку «объем кислоты, которая поступает в накопитель, уменьшится».
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, воздух, экология, вещество, Крым
- Янукович гарантирует енакиевцам улучшение экологии
- На ММК им. Ильича началась тотальная экологическая проверка
- Мариупольские меткомбинаты обещают не портить воздух
- Автомобили стали главным источником загрязнения воздуха в Донецке
- Террикон дымит и травит людей
- Задыхаемся! В Донбассе на треть сократилось финансирование охраны атмосферного воздуха
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон21:44
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня20:43
- Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде 20:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес 19:45
- «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары19:21
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу