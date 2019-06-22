Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве

22.06.2019 22:21

Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе, прокомментировал протесты в Грузии, отметив, что организаторы Межпарламентской ассамблеи православия, которая привела к массовым протестам в Грузии, не учли, как простые грузины относятся к властям России. Об этом он рассказал в интервью Обозревателю, назвав истинную причину конфликта, передает replyua.net.



«Природа событий в Грузии очень сложная, тут есть протокольная часть, а есть внутриполитическая, двухсторонняя на уровне Грузия-РФ», – отметил Кучухидзе. «С точки зрения протокола, это действительно было заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет депутат Государственной Думы РФ. Он оказался в кресле главы парламента Грузии. Это был международный форум, протокольная часть, то есть реально грузинская сторона по протоколу ему это предложила», – объяснил он. Эксперт уточнил, что организаторы этого заседания «не учли сложности, которые есть в международных отношениях и отношении своего населения к власти РФ».



«Надо понимать, что грузины относятся негативно к не русским, а к политике Кремля и РФ как политической институции. Соответственно, они получили свой резонанс. Я убежден в том, что был абсолютно стихийный порыв населения, которое высказало свое неудовольствие, потому что многих грузин коснулась и первая, и вторая война с РФ... Это все близко непосредственно людям», – подчеркнул Кучухидзе.