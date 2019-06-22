США продлили санкции против КНДР

22.06.2019 17:02

Соединенные Штаты продлили санкции против Северной Кореи на год. Об этом говорится в сообщение, опубликованном в пятницу, 21 июня, на сайте Белого дома.

«Существование и риск распространения на Корейском полуострове ядерного материала, пригодного к вооруженному применению, а также действия и политика правительства Северной Кореи продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в сообщении.

В связи с этим президент США Дональд Трамп продлил действие указов о введении санкций против Пхеньяна еще на год.

Источник : https://donpress.com