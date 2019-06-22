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В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
22.06.2019 12:20
Мужчина получил тяжелые травмы Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады.
Смотритель зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио получил серьезные травмы в результате нападения слона.
Мужчина доставлен в больницу на вертолете. Он получил тяжелые травмы, его состояние не уточняется.
Обстоятельства случившегося выясняются. Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады.
Это уже не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. В 1992 году два слона атаковали одного из смотрителей во время ежедневного шоу, сломав ему ногу.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, Канада, зоопарк, слон
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