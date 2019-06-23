Не выжил никто: в США разбился самолет с пассажирами

23.06.2019 12:27

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На Гавайях разбился легкий двухмоторный самолет. На борту находилось девять пассажиров, все они погибли, передает Hawaii News Now.

"Двухмоторный самолет потерпел крушение на северном берегу Оаху", - сказано в сообщении.

По словам начальника пожарной охраны Мануэля Невеса самолет, потерпевший крушение около 6:30 вечера в пятницу на аэродроме Диллингем, был гражданским.

После крушения самолета начался пожар.



