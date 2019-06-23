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Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь, ученый мир шокирован
От NASA пока нет никаких официальных заявлений. Тем не менее, данное событие претендует на самую громкую сенсацию в научном мире за последнее время. Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности Красной планеты, сообщает https://www.dialog.ua . Curiosity "унюхал" 21 частицу метана на миллиард, в три раза больше, чем в 2013 году. Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации. Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле — он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты. Новый анализ Curiosity проведет уже в понедельник 24 июня. Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас — если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы. Руководители миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, действительно ли зафиксированы такие высокие концентрации. Однако метан может вырабатываться и без живых организмов. Не исключено, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в земле. В апреле 2019 года аппарат Trace Gas Orbiter проводил аналогичные замеры, но концентрация метана в кратере Гейл оказалась настолько мала, что предыдущие данные, показывавшие более высокие значения, ученые списали на ошибку в расчетах. Однако отсутствие метана в атмосфере ставило вопрос о том, куда же тогда девается поглощаемый Марсом из межпланетной среды углерод. Это сотни тонн в год, и как минимум часть падающего на планету углерода должна была превращаться в метан. Кроме того, если метан обнаружен на поверхности, но не при дистанционном зондировании, это может свидетельствовать в пользу гипотезы о поступлении газа с небольшими локальными выбросами из грунта. Марсоход Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года. Его задачей было выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека. С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта. Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.
Теги: Донбасс, мир, ученые, планета
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