- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина 17:26
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию14:59
- Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь, ученый мир шокирован 13:25
- Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов13:02
- Не выжил никто: в США разбился самолет с пассажирами12:27
- Януковича срочно вызвали в суд Киева, ему не отвертеться: «Приговорили к…»08:24
- "Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам 08:06
- Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22:21
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак
Пластиковый мусор, попадающий в водоемы, со временем распадается на микроскопические частицы, попадающие в организм рыбы и абсолютно всех морепродуктов. Если регулярно употреблять их в пищу, микрочастицы могут привести к развитию рака. Как сообщает replyua.net, такое жуткое открытие сделали специалисты из Института океанологии имени Ширшова РАН.
Они заявили, что человечеству необходимо переходить на новое поколение полимеров, иначе рак во всем мире будет прогрессировать. «Мелкие частицы пластика (микропластик размером менее 5 миллиметров) имеют очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде, и считаются наиболее опасными, поскольку способны попадать в организм человека через моллюсков и рыб», - заявили авторы исследования.
По их словам, эти частицы из организма не выводятся, и накапливаются там годами, в результате чего нарушаются репродуктивные функции и развиваются онкологические заболевания. Ученые напомнили, что проблема загрязнения водоемов пластиком приобрела колоссальные масштабы. Пластиковый мусор представляет большую опасность для людей, окружающей среди и обитателей водоемов
Теги: рак, опасность, ученые, продукты, вещество
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина 17:26
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Из СИЗО в морг: нелюдя, надругавшегося над ребенком, настигла страшная кара16:38
- Выпускники с родителями устроили массовое побоище16:23
- Симоненко намерен жаловаться в ПАСЕ из-за отказа регистрировать Компартию на выборах в Раду16:00
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Олимпийский день и именины Василия: какой праздник 23 июня15:25
- В Донецкой области повоенныгибшего украинского военного не могут забрать из-за огня боевиков15:10
- Российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию14:59
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал