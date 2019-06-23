Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак

23.06.2019 17:03

Пластиковый мусор, попадающий в водоемы, со временем распадается на микроскопические частицы, попадающие в организм рыбы и абсолютно всех морепродуктов. Если регулярно употреблять их в пищу, микрочастицы могут привести к развитию рака. Как сообщает replyua.net, такое жуткое открытие сделали специалисты из Института океанологии имени Ширшова РАН.



Они заявили, что человечеству необходимо переходить на новое поколение полимеров, иначе рак во всем мире будет прогрессировать. «Мелкие частицы пластика (микропластик размером менее 5 миллиметров) имеют очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде, и считаются наиболее опасными, поскольку способны попадать в организм человека через моллюсков и рыб», - заявили авторы исследования.



По их словам, эти частицы из организма не выводятся, и накапливаются там годами, в результате чего нарушаются репродуктивные функции и развиваются онкологические заболевания. Ученые напомнили, что проблема загрязнения водоемов пластиком приобрела колоссальные масштабы. Пластиковый мусор представляет большую опасность для людей, окружающей среди и обитателей водоемов