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Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов

23.06.2019 13:02
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Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов

Президент США Дональд Трамп решил на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Об глава Белого дома написал в своем твиттере.

«По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!» — сообщил он.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мигрант, депортация, Дональд Трамп
 
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