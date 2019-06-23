Трамп временно приостановил массовую депортацию мигрантов

23.06.2019 13:02

Президент США Дональд Трамп решил на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Об глава Белого дома написал в своем твиттере.

«По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!» — сообщил он.

Источник : https://donpress.com