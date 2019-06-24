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Горит военный арсенал, эвакуируют город (ВИДЕО)

24.06.2019 13:40
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Горит военный арсенал, эвакуируют город (ВИДЕО)

В Казахстане в городе Арыси произошел взрыв на складе воинской части, передает Tengrinews.kz. 

На данный момент, информации о погибших и пострадавших нет. 

«Взрыв произошел в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области», — сообщили очевидцы.

По информации пользователей соцсетей, жителей города эвакуируют, на выезде из него образовались пробки.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Казахстан, пожар, эвакуация
 
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