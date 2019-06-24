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Помпео: письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры
24.06.2019 11:48
В Госдепе США надеются, что письмо главы Белого дома Дональда Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну может возобновить переговоры двух стран.
Об этом сказал глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters.
По его словам, письмо может проложить путь для новых переговоров, направленных на прекращение ядерной программы КНДР.
«Соединенные Штаты готовы немедленно возобновить переговоры с Северной Кореей», — сказал Помпео.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, переговоры, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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