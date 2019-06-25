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Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

25.06.2019 16:31
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Песков прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно относятся к принятию ПАСЕ резолюции, возвращающей права делегации из России.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами, передает donpress.com.

«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», — заявил он.

При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что это «победа здравого смысла».

Также он отметил, что полноценная работа ПАСЕ без участия российской делегации невозможна.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, права, резолюция, делегация, ПАСЕ, возвращение, Песков
 
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