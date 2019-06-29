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Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"

29.06.2019 18:27
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Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"

Простился с жизнью террорист "ЛНР" Николай Ненашев, искавший работу наемника в России. Он не дожил до своего 22 дня рождения. О смерти наемника "ЛНР" Ненашева рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Уроженец Краснодона Ненашев умер в минувшую пятницу, 28 июня, ровно за месяц до своего 22-го дня рождения. Об этом сообщила в соцсети его подруга.
Обстоятельства его гибели пока неизвестны. Однако есть информация, что осенью 2015 года он искал работу в паблике "Наемники России". В своем "резюме" Ненашев хвастался, что имеет боевой опыт - целый год был сержантом во 2-й ОМСБр ("Народной милиции") террористической "ЛНР" и прекрасно владеет РПГ - ручным противотанковым гранатометом.



Теги: Россия, Донбасс, боевик, наемник, ЛНР, погиб
 
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