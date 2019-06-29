- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»22:06
- Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"18:27
- Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко17:35
- Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу16:32
- В РФ выдвинули обвинения пленным украинским морякам16:14
- "Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО15:08
Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу
Синдром подражания знаменитостям был как самостоятельный феномен описан психологами в начале нашего века. По данным социологических исследований, звездам подражает около трети населения развитых стран, пишет Политека.
Так жажда мамы и дочки стать похожей на любимую звезду перешла все границы разумного. Но похоже этим дамам так не кажется.
38-летняя Джорджина Кларк поддерживает свою 20-летнюю дочь Кайлу в стремлении стать копией Кэти Прайс — британской телезвезды. Они вместе полностью копируют своего кумира — женщины уже сделали себе операции по увеличению груди и губ. Пока все перевоплощения обошлись на сумму 56 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 300 000 гривен).
Но вот, любопытно, для того чтобы оплатить дорогостоящие процедуры дочь даже устроилась на работу в стриптиз-клуб. Сейчас Кайла и ее мать очень изменились, и Джорджина Кларк заявляет, что гордится перевоплощением дочери. Именно такой она и хочет видеть свою дочь и, впрочем, себя саму тоже. И мать не смущает место работы дочери. «Мне повезло, что у меня такая дочь, как Кайла, ведь она оплачивает мои операции. Вместе с ней мы живем мечтой», — говорит Джорджина.
Теги: Донбасс, нож, пластика, мать, дочь
- Мать умершего в донецкой больнице ребенка требует наказать медиков
- Встреча одноклассников превратилась в кровавый триллер (ФОТО)
- "Мама, меня забрали тёмные силы": дончанин отправился в столицу умирать
- Ружье, нож и ноги довели до беды
- Разрядил обойму в опера и остался на свободе
- Людмила Янукович в Донецке поздравила матерей (ФОТО)
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев