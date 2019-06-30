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Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»

30.06.2019 16:08
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Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»

(СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станица Луганская с обеих сторон и представит окончательный вывод.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, передает donpress.com.

«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт «, — отметил он.



Теги: Россия, Донбасс, войска, ОБСЕ, Кучма, Станица Луганская, отвод
 
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