Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»

30.06.2019 16:08

(СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станица Луганская с обеих сторон и представит окончательный вывод.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, передает donpress.com.

«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт «, — отметил он.