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Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»
30.06.2019 16:08
(СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района Станица Луганская с обеих сторон и представит окончательный вывод.
Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, передает donpress.com.
«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт «, — отметил он.
Теги: Россия, Донбасс, войска, ОБСЕ, Кучма, Станица Луганская, отвод
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