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«Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию

30.06.2019 21:07
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«Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию

Глава Франции Эммануэль Макрон посетит Россию для участия в мероприятиях празднования 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое будет проходить в 2020 году. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом французский лидер рассказал представителям российских СМИ на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака. «Господин Путин меня пригласил, и я буду там. Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся», – сказал французский президент.

Следует отметить, ранее Макрон сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину вынести на обсуждение ситуацию в Иране и Сирии.

Также известно, что главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на саммите «Большой двадцатки», стартовавшего 28 июня в Осаке. В Москве сообщили, что главы двух стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.



Теги: Россия, Донбасс, поездка, Макрон
 
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