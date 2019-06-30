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Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"

30.06.2019 11:53
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Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"

Российский пропагандист Александр Горный признал, что РФ уничтожила туризм в аннексированном Крыму. Ситуация катастрофическая. Откровенное заявление Горный сделал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
Горный обвинил во лжи "Министерство туризма" аннексированного Крыма. Он уверяет, что озвученные данным ведомством числа о турпотоке в 2018 году очень сильно завышены. А в нынешний сезон вообще катастрофа с туристами. "Полный провал… Это команда лузеров, которые про**апи все, что только можно… В Коктебеле с туристами и их платежеспособностью полная попа… Мои слова и прогнозы уже подтверждают многие отельеры, продавцы сувениров и общепит. Нет ни народа, ни выручки. Попа! Денег нет, и дай Бог отбить аренду", - рассказал пропагандист. Такая ситуация не только в Коктебеле, но и по всему аннексированному Крыму. Чтобы не быть голословным, Горный показал унылые пустынные фото с набережной Коктебеля. Сняты они в субботу приблизительно в 21:00 - в самое "горячее" для туристов время.



Теги: Донбасс, Крым, туристы, курортный сезон
 
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