- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»22:06
- Поиск работы в России для сержанта "ЛНР" закончился трагически: Ненашев стал "грузом 200"18:27
- Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко17:35
- Жуткое преображение: Мать и дочь легли под нож, чтобы стать похожими на любимую певицу16:32
- В РФ выдвинули обвинения пленным украинским морякам16:14
- "Азовцы" отследили под Горловкой российский "Элерон": обнародованы кадры погони за дроном. ВИДЕО15:08
В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети
В ОРЛО планируется длительное отключение электроэнергии, об этом были предупреждены руководители предприятий. Такой информацией местные жители делятся в соцсетях.
Сообщается, что электроснабжение в так называемой «ЛНР» будет отключено с 19:00 5 июля по 10:00 7 июля.
«Ходившие слухи об очередном выключение света в „ЛНР“ на несколько дней оказались правдой, с 5 по 7 июля снова рубанут ЛЭП из РФ. Министерства начали рассылать письма по предприятиям! Полтора суток без света в летнюю жару! Молодцы!», — пишут люди.
По словам жителей ОРЛО, это уже не первое подобное отключение:
«Отключение света по всей „ЛНР“ с 5 по 7 июля, Леня даже распоряжение издал о персональной ответственности глав районов, а толку? „Лугаком“ [оператор местной моб. связи, — ред] вырубится сразу же, как в прошлые разы — ни скорую, ни „пожарку“, ни ментов не вызовешь, а еще комендантский час…»
Теги: Донбасс, предприятие, отключение, электроэнергия, ЛЭП, ЛНР, соцсети, РФ
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Жители Луганска накануне крупного блэкаута: ""Выборы" и дешевые яйца выходят боком, вот и "победили" Украину"
- Оккупировананя Луганщина осталась без электроэнергии
- Эксперт прокомментировал, почему для террористов "ЛНР" отключили свет и кто в этом виноват. ВИДЕО
- С 25 апреля поставки электроэнергии в "ЛНР" будут прекращены
- Из-за нехватки электроэнергии часть шахт в «ЛНР» будут остановлены
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев