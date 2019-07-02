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Перемирие на Донбассе: эксперт объяснил, почему Путин может пойти на него
В ближайшие дни или неделю на востоке Украины, где пять лет продолжается вооруженный конфликт, возможно временное установление мира.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
По его словам, президенту РФ Владимиру Путину может быть выгодно временное перемирие в связи с выборами в Украине.
"Никто, кроме Путина, не может ответить на вопрос – будет перемирие или нет. Он принимает такое решение. Но накануне выборов, чтобы поддержать украинские политические силы, которые якобы говорят о мире, а, фактически, о капитуляции, возможен временный мир, прекращение огня", – считает Бала.
Но, несмотря на возможные мнимые уступки, важно помнить, что Россия заинтересована в конфликте на Донбассе и что она пойдет на мир лишь на своих условиях.
"России важно заставить Украину сесть за стол переговоров с представителями тех объединений для того, чтобы говорить о "гражданском конфликте" и ставить вопрос о снятии санкций. Они будут двигаться в этом направлении, пока не добьются своей цели, а именно особого статуса Донбасса на тех условиях, на которых они хотят. Я не думаю, что Россия будет идти на какие-то уступки. Напряжение на Донбассе необходимо России как инструмент давления на украинскую власть", – продолжает политолог.
А вот политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что пока рано говорить о временном перемирии или мире, пока четко не сформулированы позиция и шаги новой украинской власти.
"Пока неизвестна позиция украинской стороны. Я имею в виду целостный план шагов Украины на пути достижения мира. Здесь возникают вопросы к Владимиру Зеленскому по поводу его подходов. И хочется видеть его видение в целом. Кроме того, Россия сама никогда уступки не делает. Ее поведение и сейчас говорит о том, что она хочет и заинтересована в том, чтобы было установлено перемирие. Просто так она это делать не будет. И хочется понимать, какие шаги планируется сделать, и только тогда можно сказать, приведут ли они к миру или это временная тактика", – объясняет Яхно-Белковская.
Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.
27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.
Кроме того, во вторник, 2 июля 2019 года, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины соберутся на очередное заседание в Минске, в ходе которого может быть обсуждено так называемое "хлебное перемирие".
Теги: Донбасс, выборы, Путин, перемирие, Станица Луганская, КПВВ, РФ, Зеленский
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