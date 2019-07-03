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На Кипре ночью рухнул НЛО
Минувшей ночью в северной части столицы Кипра Никосии произошло чрезвычайное происшествие, которое привлекло внимание военных и ученых. По словам очевидцев, примерно в 4 часа в небе появилась ярчайшая вспышка. Она продлилась несколько мгновений, после чего некий светящийся объект проследовал в сторону севера Никосии, где оказался за линией горизонта.
После вспышки жители и гости столицы Кипра услышали три странных хлопка, после которых последовал взрыв. В местной прессе сразу же появились сообщения о том, что факт присутствия в небе над городом неопознанного объекта, который взорвался, заинтересовал не только местное население.
Поскольку ранее ничего подобного не происходило, до того момента, пока будет дан официальный комментарий случившемуся, обсуждаются различные предположения. Одна из версий — в небе над городом мог пролетать метеорит, и это предположением имеет почву для обсуждений. Второй вариант связан с возможным НЛО, и хотя скептики относятся к этому предположению иронично, очевидцы считают, что версия имеет вероятность подтверждения.
Еще один вариант, к которому склоняется население — упавший объект может быть зенитной ракетой или самолетом, который взорвался, долетев до земли. Не исключено, что к крушению самолета могли привести военные действия на Ближнем Востоке. Однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Кипр, НЛО
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