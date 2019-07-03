Найден гигантский монстр: способен пожирать даже крокодилов. ВИДЕО

03.07.2019 10:32

На нашей планете живут самые разные рыбы и обитатели водоемов. Все они имеют разнообразные размеры, но недавно ученый обнаружили то, что не поддается описанию. Известно, что пираньи – хищные рыбы небольших размеров. Они представляют опасность для человека только если нападают стаями.

Однако в одной из рек Африки была выловлена пиранья невиданных размеров. Она выросла больше своих собратьев в 50 раз. Ее острые зубы наводили ужас даже на видавших виды рыбаков. Ученый, который поймал сие чудо заявил, что столь крупные размеры рыбы позволяют ей в одиночку охотиться даже на крокодилов.

Местные племена окрестили находку мбенга, а ученый назвал обнаруженную особь рыбой-убийцей. Длина создания может достигать 1,5 метра, а вес может доходить до отметки в 50 килограммов. Поймать рыбину вызвался ведущий одной телепередачи Джереми Уэйд.

Уэйд для того, чтобы поймать рыбину, забрался в самые непроходимые и отдаленные районы Амазонки. У местных жителей ведущий выяснил, что эта рыба достигает 50 килограмм, а длина самой крупной особи достигала 2 метров.

Источник: https://from-ua.com