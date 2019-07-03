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Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества

03.07.2019 13:15
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Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества

Немецкие энтомологи заявили, что проведенные исследования показали признаки начала массового вымирания, передает Phys.org.

По словам экспертов, это может стать крупнейшей катастрофой в истории планеты со времен вымирания динозавров.

Оказывается, две трети видового разнообразия животных начали гибнуть. Это ведет к уничтожению целых пищевых цепей и экосистем.

Во время своего масштабного эксперимента ученые провели отбор более 80 миллионов образцов членистоногих в течение 30 лет. Представители этого типа сбирались в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Начиная с 1994 года общая масса насекомых упала на 76%. Также уменьшилась популяция птиц, которые ими питаются.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ученые, катастрофа, вымирание, человечество
 
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