Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества

03.07.2019 13:15

Немецкие энтомологи заявили, что проведенные исследования показали признаки начала массового вымирания, передает Phys.org.

По словам экспертов, это может стать крупнейшей катастрофой в истории планеты со времен вымирания динозавров.

Оказывается, две трети видового разнообразия животных начали гибнуть. Это ведет к уничтожению целых пищевых цепей и экосистем.

Во время своего масштабного эксперимента ученые провели отбор более 80 миллионов образцов членистоногих в течение 30 лет. Представители этого типа сбирались в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Начиная с 1994 года общая масса насекомых упала на 76%. Также уменьшилась популяция птиц, которые ими питаются.

Источник: https://donpress.com