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«Я доживу до 180 лет»: бизнесмен-биохакер придумал свой рецепт долголетия
Американец Дэйв Эспри, который в свое время основал бренд кофе Bulletproof, заявил о том, что проживет 180 лет, поскольку у него есть собственный рецепт долголетия. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, Эспри рассказал, что секрет долголетия кроется в регулярном употреблении кофе с маслом.
Бизнесмен потратил более 1 миллиона долларов на улучшение своего тела и функций мозга. Эти финансовые затраты стали возможными благодаря популярности его марки кофе. Однако, как утверждает американец, дожить до 180 лет ему помогут не только кофе и масло. Дело в том, что бизнесмен регулярно проходит через криопроцедуры, занимается в спортзале, а также принимает «ванны из инфракрасного света».
Себя он называет биохакером. Нужно отметить, что биохакеры используют креативные способы, чтобы улучшить самочувствие. Они используют такие методы, которые многие люди считают просто сумасшедшими. Если делать что-то нестандартное, можно продлить себе жизнь, уверен Эспри.
Теги: Донбасс, долголетие, американец, бизнесмен
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