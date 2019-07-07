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Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»
Токсичные насекомые наводнили Западную Европу из-за теплой зимы и весны
Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны, они вызывают аллергическую реакцию и раздражение кожи пишут Украинские новости.
Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц развелось чрезвычайно много. К концу июля эти гусеницы должны превратиться в бабочек, безобидных для человека. Но пока из-за них возникает много проблем.
В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.
Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре — густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.
У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.
Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.
Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.
Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.
В Нидерландах также отмечается резкое увеличение числа этих гусениц. Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей и туристов быть осторожными. Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании и Англии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Европа, насекомые, аномалия
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