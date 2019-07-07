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Оборудование готово: ученые вот-вот откроют дверь в параллельный мир
Согласно информации в издании TheIndependent, эксперты из Национальной лаборатории ОукРидж в Теннесси уже в этом году планируют открыть дверь в параллельный мир, который полностью идентичен нашему. Для этого уже сконструировано специальное оборудование.
В теории несколько миров (наш и параллельный) могут быть очень похожи, например, содержать одинаковые частицы и даже живых существ. В это искренне верит физик Ли Боуссард, руководитель группы ученых.
Всё это звучит фантастически и даже немного бредово, однако физики часто допускали наличие порталов во время разных исследований, результаты которых не поддавались какому-либо объяснению. Порою итоги той или иной научной работы были аномальны. Пример – попытка в 1990 году определить промежуток времени, за который нейтрон распадается на протоны после того, как происходит отделение от ядра атома.
Скорее всего, нейтроны имеют несколько жизненных циклов. Только 1% частиц способен «путешествовать» в другие миры, а после возвращения выпускать протоны.
Для доказательства теории ученые хотят пустить нейроны в сторону непроницаемого барьера, с обратной стороны которого будет установлен специальный прибор. Если он зафиксирует нейтроны, значит, они обошли препятствие через параллельный мир.
Если эксперимент закончится успехом, физики объяснят, почему в космосе нет изотопа лития-7.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ученые, открытие, параллельный мир
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