Сжечь к чертовой матери дом! На видео попало жуткое существо со щупальцами

07.07.2019 19:06

Мужчина по имени Хари Тоа из Индонезии опубликовал в интернете видео странного существа средних размеров с двумя большими крыльями и четырьмя щупальцами, которое залезло на потолок в его доме.

Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Источник: https://from-ua.com