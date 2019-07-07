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Сжечь к чертовой матери дом! На видео попало жуткое существо со щупальцами

07.07.2019 19:06
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Сжечь к чертовой матери дом! На видео попало жуткое существо со щупальцами

Мужчина по имени Хари Тоа из Индонезии опубликовал в интернете видео странного существа средних размеров с двумя большими крыльями и четырьмя щупальцами, которое залезло на потолок в его доме.

Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Индонезия, насекомые, существо
 
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