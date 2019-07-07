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В Афганистане произошел взрыв: 12 жертв и 150 пострадавших
07.07.2019 15:40
Взорвался автомобиль у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.
По меньшей мере 12 человек погибли и еще 150 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter в воскресенье, 7 июля.
Отмечается, что взорвался автомобиль у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.
Среди погибших – восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Среди пострадавших 36 детей. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Афганистан, взрыв, жертвы, пострадавшие
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