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Звезда «Мимино» трагически ушел из жизни: «проклятье извело всю семью»
Один из главных актеров советского фильма «Мимино» сломался из-за несчастья, настигшего его жену и сына
4 июля — день рождения знаменитого артиста Фрунзика Мкртчяна. Ему могло бы исполниться 89 лет. Но трагическая смерть оборвала его карьеру на 64-м году жизни.
Советская звезда прославился, в основном, комическими ролями. Он играл в «Кавказской пленнице», «Суете сует». Его популярность начала расти сразу, как только он вышел на сцену и стал появляться на экране. С самых первых фильмов – «Тридцать три», «Айболит-66», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Но по-настоящему оглушительная известность и всенародная любовь пришли к артисту после выхода на экраны фильма «Мимино».
Имя «Фрунзик» родители дали сыну в честь знаменитого военачальника Михаила Фрунзе. Тогда многие жители СССР старались назвать детей звучными именами «со значением», чтобы никто не заподозрил их в национализме или плохом отношении к советской власти. А вот коллеги называли его библейским словом Мгер — солнце. Он оправдывал свое прозвище, будучи всегда веселым и отзывчивым.
В семейной жизни Фрунзик тоже долгое время был счастлив. Его первый брак продлился совсем недолго, а во второй раз актер женился, когда ему было уже за 30. Юной Донаре тогда едва исполнилось 18. У пары родился сын Вазген и дочка Нунэ. Мкртчян, как и большинство армян, был невероятно заботливым отцом и проводил много времени с наследниками.
Но счастливая супружеская жизнь продолжалась недолго. Как говорили близкие, Донара становилась все ревнивее и подозрительнее, закатывала мужу кошмарные сцены ревности, не стесняясь окружающих. В конце концов, измотанный такой жизнью, он послушался совета друзей и отвез Донару к психиатру. Медик обнаружил у женщины страшное заболевание — шизофрению.
После этого звезда кино долго боролся за любимую жену. Сначала увез её во Францию, устроив в одно из лучших медучреждений. Затем пытался найти спасение в Армении. Но лечение не дало результата, вскоре Донара перестала превратилась в совсем другого человека. Ведь психический недуг разрушил её личность. Последние 25 лет жизни жена актера провела в Севанской психиатрической больнице.
Артист, не в силах вынести потерю, начал много пить. Он долго пытался победить алкоголизм. В 54 года Фрунзик пошел на крайние меры и снова женился. Но отношения не заладились. Жена тоже начала скандалить. Потому артист решился на развод. Большие надежды артист возлагал на детей, но и они не принесли ему радости и утешения. Дочь Нунэ покинула страну, выйдя замуж и, переехав в Аргентину. А у Вазгена обнаружили шизофрению, как у его матери. Давно известно, что эта болезнь передается по наследству, как родовое проклятие. Именно им актер оправдывал напасти, обрушившиеся на его семью.
В итоге Фрунзик потерял волю к жизни. Он отказывался от работы в кино, объясняя: «В моем возрасте уже не играют». Некоторое время Мкртчян мечтал о создании собственного театра, но у него уже не хватало жизненных сил на это: он стремился к смерти, не в состоянии пережить болезней жены и сына. Актер ушел из жизни 29 декабря 1993 года. Врачи скорой диагностировали сердечный приступ. Через несколько лет не стало его дочери Нунэ. Вскоре после неё смерть забрала и душевно больного Вазгена. Так судьба извела всю семью Мчтарянов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, актер, проклятие, умерший
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