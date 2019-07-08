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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2». И не только
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 39 голосами принял проект резолюции об энергетической безопасности региона, направленный в том числе и против российского "Северного потока-2", сообщает 8 июля Deutsche Welle, передает ЗН.
Благодаря усилиям делегации США в ПА ОБСЕ, в проекте резолюции упоминаются российские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Конгрессмен Соединенных Штатов Ли Зелдин заявил, что "Северный поток-2" приведет к усилению зависимости Европы от единого поставщика энергоресурсов и отразится на странах Центральной и Восточной Европы; кроме этого, американский политик заявил, что появление в регионе российских газопроводов может "привести к росту коррупции и нестабильности в регионе".
Досталось от Зелдина и "Турецкому потоку", который назвали инструментом для усиления российского влияния на другие страны. Против этой поправки активно и резко выступила делегация Турции; оценив ее, как "совершенно необоснованную и ошибочную", турецкие представители потребовали от США перестать препятствовать другим странам самим выбирать, присоединяться ли им к тому или иному российскому газопроводу.
21 мая министр энергетики США Рик Перри по итогам встречи с Зеленским анонсировал санкции США против "Северного потока-2" и заявил о разработке в Конгрессе соответствующего законопроекта.
Напомним, 15 апреля Совет ЕС утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую "Северный поток-2". Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок. Так, части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории Евросоюза (в т.ч. внутренним водам), должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам.
Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций "Северного потока-2" является российский газовый монополист "Газпром".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, резолюция, ОБСЕ, Северный поток
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