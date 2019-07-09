«Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области

09.07.2019 18:47

Самая что ни есть паника наблюдается в российском сегменте соцсетей, и все из-за того, что жители Волгодонска Ростовской области наперебой пишут о толчках и взрывах, передает replyua.net. К тому же, если верить сообщениям местных медиа, о первом взрыве стало известно еще вчера, но сегодня звуки и подземные толчки неизвестного происхождения напугали людей повторно.

Пока что официально эта информация подтверждена не была. Но от этого никак не легче, скорее наоборот, паника среди населения только растет, поскольку рядом находится Ростовская АЭС, которую фактически каждый месяц останавливается из-за аварий. Пользователи социальных сетей непосредственно связывают взрывы с атомной электростанцией.

«А многие говорят, что взорвался один из блоков атомной станции», «Если б атомная – инет и связь бы уже вырубили, чтоб инфа за пределы не просочилась», «Рядом с рынком Авангард шел, со стороны Атоммаша слышно было. Я в наушниках был, может, и показалось, что оттуда, но было громко», - написали люди.