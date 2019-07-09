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Курьезное фото: в супермаркете нашли "мясо с лицом Путина"
09.07.2019 15:49
39-летний музыкант Мэт Гордон, покупая в супермаркете Aldi (находится в Кройдоне, что на юге Лондона в Великобритании) десерт к чаю, рядом с мясным отделом заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus.
По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ.
"Я не мог в это поверить. Сходство было удивительным. Бифштекс был похож на Владимира Путина. Я проходил мимо него несколько раз, и каждый раз он все больше походил на президента РФ", – рассказывает артист таблоиду The Sun, передает segodnya.ua.
Как сообщает издание, премиальный кусок мяса стоил в магазине три фунта стерлингов, что в пересчете на наши деньги – около 95 грн.
Теги: Донбасс, Путин, Великобритания, Лондон, мясо, супермаркет, стейк
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