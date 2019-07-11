Для Ангелы Меркель изменили процедуру официальных встреч

11.07.2019 21:03

Из-за недавних неловких ситуаций, связанных с самочувствием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в протокол церемонии официальной встречи внесли изменения. Об этом сообщает «Укринформ».

В частности, во время церемонии встречи премьера Дании Метте Фредериксен, которая прошла с военными почестями сегодня, 11 июля, главы правительств слушали государственные гимны сидя.

Состояние здоровья Меркель в последнее время вызывает много вопросов. Однако слухи о болезни она настойчиво опровергает. Уже несколько раз у политика случались непродолжительные приступы сильной дрожи, которые внезапно начинались и также внезапно заканчивались.

Источник: https://donpress.com