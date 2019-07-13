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Немцы стали существенно меньше пить пива
За первое полугодие этого года в Германии выпили на 140 млн литров пива меньше, чем годом ранее.
В Германии заметно снизилось потребление пива. За первые шесть месяцев текущего года его продажи сократились на три процента или 14,5 млн ящиков, пишет немецкое издание Die Welt.
Иными словами, в первом полугодии в ФРГ выпили на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го.
Эксперты уже долгое время не наблюдали столь существенное снижение в первые шесть месяцев, подчеркивает издание. При этом премиальные марки стали покупать чаще.
Высокие результаты первого полугодия 2018-го связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Подобные мероприятия вызывают загруженность пивоварен, отмечает представитель Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund).
Продолжительный период жаркой погоды прошлым летом также внес свой вклад в высокий спрос на пиво. Среди прочего, немецкие пивовары столкнулись с нехваткой тары.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Германия, пиво
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