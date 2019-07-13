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Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет
Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели масштабную работу на тему изменения климата.
Исследование показало, как изменится климат крупных городов мира в течение следующих 30 лет.
Согласно обнародованным результатам, в 77% крупнейших городов мира климат будет похож на нынешний климат других городов.
По словам экспертов, в 22% городов, будут несуществующие сейчас климатические условия.
При этом сообщается, что максимальная температура летом возрастет на 6,7 градуса.
По данным исследования, в через 30 лет температура летом в Киеве увеличится на 6,5 градусов и будет такой, как сейчас в столице Австралии — Канберре
По мнению специалистов климат Харькова будет похожим на Бухарест, климат Днепра на климат столицы Македонии — Скопье. В Лондоне будет как в Барселоне, в Стокгольме — как в Будапеште, в Мадриде — как в Марракеше.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, мир, погода, ученые
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