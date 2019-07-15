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Депутат Бундестага потребовал от Меркель пройти расширенный медосмотр

15.07.2019 17:37
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Депутат Бундестага потребовал от Меркель пройти расширенный медосмотр

В Германии потребовали от канцлера страны Ангелы Меркель пройти расширенный медосмотр.

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от политической партии “Альтернатива для Германии” Петр Быстрон, передает “КП“.

По мнению политика, три случая дрожи свидетельствуют о существенных проблемах со здоровьем у немецкого лидера, и в настоящее время уже понятно, что инциденты произошли не из-за “обезвоживания” и могут объясняться чем-то “более серьезным”.

“Но что бы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию”, – отметил Быстрон. Он добавил, что это необходимо для того, чтобы понимать последствия, с которыми может столкнуться сама Меркель и вся страна. 
Источник : https://antikor.com. 



Теги: Донбасс, депутат, медосмотр, Меркель
 
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