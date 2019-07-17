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Рыба с ядовитыми иглами захватывает Средиземное море
Власти Ливана призывают местных жителей ловить крылатку, пока она полностью не захватила водное пространство.
Полосатая рыба-крылатка, что живет в теплых тропических морях, терроризирует побережья Ливана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой наСегодня.
«Эта рыба устраивает настоящий геноцид. Она поселяется и захватывает все вокруг. Не сосуществует с любым другим видом. Крылатки поедают все, могут даже друг друга съесть, если не хватает другой еды», – рассказывает рыбак Аталла Сиблини.
В Ливане пытаются бороться с нашествием этих рыбин. Рыбаки утверждают, что с тех пор, как в Средиземном море появились крылатки, другие морские жители исчезают. Эти создания постепенно захватывают водные просторы.
По словам Хассана Юнеса, который уже три десятка лет ходит в море, такого нашествия крылаток ранее не было никогда.
Власти Ливана уже обратились к рыбакам с просьбой помочь уменьшить популяцию морских хищниц, угрожающих другим подводным жителям. Их просят вылавливать рыб-львов, а местных жителей – употреблять эту рыбу в пищу, предварительно удалив ядовитые шипы.
«К счастью, это одна из самых вкусных рыб. Мы призываем людей заказывать ее в ресторанах и покупать на базарах. Таким образом, можно убить сразу двух зайцев», – говорит эколог Джина Тальдж.
Теги: Донбасс, рыба, Игла, Средиземное море
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