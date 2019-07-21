США впервые за десять лет меняют тест на гражданство

21.07.2019 13:00

Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года.

Служба гражданства и иммиграции США 19 июля объявила о начале реализации нового плана по "усовершенствованию теста для получения гражданства". Как сказано на сайте организации, вопросы нынешнего теста будут пересмотрены и обновлены.

В частности изменения коснутся разделов обществознания, истории США, политического устройства и системы ценностей, а также теста на знание английского языка.

Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года. Последний раз тест для получения гражданства США пересматривался властями в 2009 году.

Он содержит 100 вопросов о США, из которых каждому соискателю задается десять. Чтобы пройти тест, необходимо правильно ответить на шесть из них.

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Между тем, 11 июля президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве.

Вместо этого с помощью указа он намерен собрать информацию о гражданстве в базах данных различных министерств и ведомств.

Трамп считает крайне важным иметь четкое представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. Администрация нынешнего президента изначально объявляла о стремлении снизить уровень легальной и нелегальной иммиграции.

В середине июля президент США предложил четырем демократкам из Конгресса "вернуться в свои страны". Три из них родились в США, четвертая приехала туда ребенком и получила гражданство. Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания.