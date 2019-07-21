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В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы

21.07.2019 08:20
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В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.

На юго-западе Германии в городе Брухзаль, что в земле Баден-Вюртемберг, небольшой самолет упал на территорию торгового центра, в результате чего погибли три человека.

В частности, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. В мерах безопасности людей из здания эвакуировали.

На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства.

Источник : https://www.segodnya 



Теги: Германия, супермаркет, жертвы, самолет
 
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