В Китае мальчишка похитил два самолета из ангара

21.07.2019 19:02

Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг.

Несовершеннолетний похитил два самолета в Китае, чтобы покататься.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Отмечается, что 13-летний мальчик проник на территорию ангара, который находится на берегу озера Тайху.

Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг, но через некоторое время потерял управлением и врезался в забор.

После этого мальчик взял еще один самолет и сделал несколько кругов по паркингу.