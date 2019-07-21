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Выборы в Раду: на участке испортили все бюллетени

21.07.2019 07:04
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Выборы в Раду: на участке испортили все бюллетени

В Индии в участковой избирательной комиссии испортили все избирательные бюллетени. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии в Facebook.

«19 июля 2019 года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка № 900 025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени», — говорится н

В ведомстве отметили, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии получила бюллетени на замену испорченных.

«Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении Посольства Украины в Республике Индия, по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar, New Delhi, 110 057», — сказано в сообщении .

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, Рада, бюллетень
 
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