Выборы в Раду: на участке испортили все бюллетени

21.07.2019 07:04

В Индии в участковой избирательной комиссии испортили все избирательные бюллетени. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Индии в Facebook.

«19 июля 2019 года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка № 900 025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени», — говорится н

В ведомстве отметили, что в результате неотложных мер со стороны посольства Украины в Индии, министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии получила бюллетени на замену испорченных.