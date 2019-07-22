Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек

22.07.2019 18:00

Молния поразила отдыхающих на пляже в американской Флориде. Из восьми пострадавших трое отказались от госпитализации.

В американском штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии, сообщило 21 июля CNN.



Как рассказал представитель местной полиции, инцидент произошел на пляже в городе Клируотер.



Все восемь человек получили ранения различной степени тяжести.



По словам очевидцев, один из пострадавших получил прямой удар молнии, из-за чего у него произошла остановка сердца. В настоящее время он находится в критическом состоянии.



Трое пострадавших отказались от госпитализации, еще четверо находятся в больницах.

Источник : https://gordonua.com