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Во Флориде в США от удара молнии пострадали восемь человек
22.07.2019 18:00
Молния поразила отдыхающих на пляже в американской Флориде. Из восьми пострадавших трое отказались от госпитализации.
В американском штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии, сообщило 21 июля CNN.
Как рассказал представитель местной полиции, инцидент произошел на пляже в городе Клируотер.
Все восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
По словам очевидцев, один из пострадавших получил прямой удар молнии, из-за чего у него произошла остановка сердца. В настоящее время он находится в критическом состоянии.
Трое пострадавших отказались от госпитализации, еще четверо находятся в больницах.
Источник : https://gordonua.com
Теги: США, Флорида, молния
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