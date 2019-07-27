Слава Рабинович анонсировал информационную "бомбу" о Путине - Кремль в панике

27.07.2019 08:50

Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович пообещал обнародовать сенсационную информацию об узурпаторе РФ Владимире Путине и его окружении.

Громкий анонс Рабинович обнародовал на своей официальной странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

Рабинович сообщил, что получил от надежного информированного источника информацию, которая будет крайне болезненной для Путинского режима и лично для узурпатора Путина. Ее он пообещал вскоре опубликовать в своем блоге "Откровения силовика". Эта информация, отметил блогер, может стоить ему жизни. В связи с этим он перестраховался - спрятал флешку с сенсационными данными "с явками, паролями, подробным описанием и даже фотографиями" в юридической компании одной из столиц Европы. Какой, он, естественно, не уточнил. А чтобы отбить у режима желание мстить ему за публикацию, он часть информации намерен скрыть. В случае, если с ним что-то случится нехорошее, этот компромат будет немедленно предан огласке, предупредил Рабинович. "Я опубликую эту информацию, потому что считаю ее общественно важной и необходимой для предания огласке, и, при этом – услышьте меня, путинские подонки – я вас не боюсь… На месте путинской ОПГ, ФСО и ФСБ я бы подумал о том, как сделать так, чтобы со мной, наоборот, ничего не случилось. Иначе будет хуже. Юридическая фирма в Европе имеет подробные инструкции, что делать, и, поверьте, они будут следовать уже данным им указаниям", - сообщил финансист. Рабинович пообещал обнародовать информацию о настоящих богатствах Путина, а также его близкого окружения (главы "Газпрома" Миллера и главы "Сбербанка" Грефа и прочих), а также о зарплатах высокопоставленных чиновников. Он также расскажет о плане, с помощью которого Путин собирается после 2024 года остаться у власти. Раскроет Рабинович и информацию о настоящих мотивах убийства российских журналистов в ЦАР.