Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной

29.07.2019 17:52

«Глава «МИД ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений ОРДЛО может создать конфедерацию с Украиной.

Об этом он заявил во время выступления на «Антифашистком форуме» в оккупированном Севастополе, передает donpress.com.

Так, представитель ОРЛО отметил:

«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация».

По его словам, чтобы «ЛНР» смогла интегрироваться в состав Украины, украинская власть якобы, должна «признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры».