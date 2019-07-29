Последние новости раздела
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"15:12
- Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину13:50
- В Украине скончался «выдающийся мастер шпионажа»10:32
- У Зеленского анонсировали создание крупнейшего всемирного русскоязычного телеканала09:40
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- 3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей22:40
- Путин запустил остановленный газопровод "Северный поток": что произошло21:41
- «Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»19:58
Путин запустил остановленный газопровод "Северный поток": что произошло
29.07.2019 21:41
Россия запустила газовую магистраль "Северный поток", который ранее был остановлен. РФ запустила газопровод Путина "Северный поток", который ранее не функционировал по техническим причинам.
Теперь объемы газа, которые ранее поставлялись через украинскую территорию, будут направлены через газовую магистраль Кремля, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Obozrevatel.
Согласно информации Nord Stream AG, компания закончила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток "Северного потока". В связи с этим подача голубого топлива возобновлена, а газопровод начал работу на четыре дня раньше, чем планировалось.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ремонт, газопровод, Северный поток, технические причины, план
Читайте также:
- Россия уже готовится к новой войне: в Москве сделали тревожное заявление о плане Путина по Донбассу
- В США объяснили, как остановят газопровод Путина в обход Украины
- Путин готовит новую морскую атаку: названа цель
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- В Новоазовском районе пропала мобильная связь16:08
- Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»15:49
- Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"15:32
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским18:20
- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым17:51
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- В Новоазовском районе пропала мобильная связь16:08
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма