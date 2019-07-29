Путин запустил остановленный газопровод "Северный поток": что произошло

29.07.2019 21:41

Россия запустила газовую магистраль "Северный поток", который ранее был остановлен. РФ запустила газопровод Путина "Северный поток", который ранее не функционировал по техническим причинам.

Теперь объемы газа, которые ранее поставлялись через украинскую территорию, будут направлены через газовую магистраль Кремля, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Obozrevatel.

Согласно информации Nord Stream AG, компания закончила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток "Северного потока". В связи с этим подача голубого топлива возобновлена, а газопровод начал работу на четыре дня раньше, чем планировалось.