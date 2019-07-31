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Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году
Исследователи озвучивали громадное количество гипотез относительно предполагаемого конца света.
Однако наиболее правдоподобной кажется гипотеза, составленная на основании расшифрованного послания из Священного Писания.
Если верить изречениям, приведенным в библейских пророчествах, концу света предначертано наступить в завершение текущего года.
Об этом сообщает издание "Диалог.UA". Прежде сообщалось, что конец света должен был наступить в середине июля.
Среди уфологов распространенным оказалось предположение о смертоносном воздействии Планеты Х, которое является одной из шести предсказаний об Армагеддоне. В свою очередь, астрономы видят кончину человечества вследствие сокрушительного взрыва сверхновой звезды.
Расшифровав библейское послание, эксперт Монтейн уведомил, что 21 декабря станет тем днем, когда земляне переживут воздействие других планет Солнечной системы.
Подобный феномен может быть засвидетельствован один раз в тысячу лет. Более того, обширные территории пострадают от обилия цунами и землетрясений, а атмосфера будет перенасыщена пеплом.
Апогеем Голубой планеты будет 28 декабря, когда гигантские разломы и мощные наводнения полностью видоизменят оболочку Земли. Также вполне вероятно, что октябрь текущего года станет исходной точкой апокалипсиса после крушения астероида. Напомним, астероид Веста принесет на Голубую планету Армагеддон.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Земля, конец света, Апокалипсис
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