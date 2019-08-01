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Агент ЦРУ Деррел Симс поведал о похищении людей пришельцами и показал на видео опыты над людьми
Экс-агент ЦРУ и по совместительству эксперт в области уфологии Деррел Симс удивил человечество собственными познаниями об инопланетянах.
Занимаясь продолжительное время изучением похищений пришельцами людей, он пришел к выводу, что инопланетяне представляют собой безжалостных созданий, которым наплевать на человечество. О правильности его выводов свидетельствует инцидент, во время которого рептилоиды с Нибиру похитили жителя Голубой планеты.
Об этом сообщает издание "Диалог.UA". Прежде были преданы огласке сведения о похищении итальянца пришельцами 38 лет назад.
По словам эксперта, если человек, угодивший в плен к пришельцам, не испытывает негатива к гуманоидам, значит была задействована программа по внушению.
Поддавшись на гипноз инопланетян, жертвы опытов восхваляют зеленых человечков, сообщая об их дружелюбном расположении. Данное утверждение может быть подтверждено недавним похищением главы Российского государства Владимира Путина, а также пропажей Камня Солнца ацтеков, который они украли посредством специального луча.
Сам же Симс уверяет, что стал жертвой подобных манипуляций четыре раза. Из воспоминаний ему удалось вспомнить, что эти существа имели длинную тонкую шею, вытянутую голову, имеющую форму луковицы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, похищение, инопланетянин, НЛО, ЦРУ, Нибиру
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