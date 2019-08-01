В США вспышка активности НЛО, в Конгрессе требуют от Минобороны объяснений

01.08.2019 14:03

Член Конгресса США, республиканец Марк Уокер потребовал от министра военно-морских сил Ричарда Спенсера прокомментировать всплеск информации о неопознанных летающих объектах. Об этом пишет «Naked Science».



Уокер отмечает, что военные пилоты-истребители в ходе учений и выполнения задач все чаще фиксируют неопознанные объекты как в США, так и за рубежом.



«Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата», – пишет конгрессмен.



Он потребовал от ВМС объяснить, что именно фиксируют летчики-истребители. Уокер допускает, что явление может быть связано с китайскими гиперзвуковыми самолетами, а не с «внеземным разумом».



Издание The Drive отмечает, что информация о нашествии НЛО совпала с повсеместным внедрением новых радиолокационных станций на истребителях F/A-18E/F Super Hornet, а также новых контейнеров с инфракрасной системой поиска и сопровождения IRST.



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По мнению ряда экспертов, «неопознанные летающие объекты» могут также оказаться недостаточной отладкой новой техники.



Источник: antikor.com.ua