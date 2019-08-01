Волох: в США принят судьбоносный для Украины законопроект - Москва может потерять все

01.08.2019 22:48

Новый законопроект сената США о введении санкций против кремлевского проекта "Северный поток - 2" весьма выгоден для Украины.

Почему история с "Севпотоком - 2" так важна Украине, объяснил в Facebook известный украинский политолог и блогер Карл Волох, передает "Диалог.UA".

Вчерашняя новость из США имеет для нас значение решающее, особенно для новой власти. Хотя, судя по отсутствию хотя бы малейшей реакции, они этого еще не понимают. Итак, закон о санкциях против участников сооружения "Северного потока-2" прошел профильный комитет.

И, судя по весьма единодушному голосованию (20:2), поддерживается представителями обеих партий США, а значит, имеет все шансы быть принятым. И у президента даже не будет шанса на вето, если такое искушение у него появится.

Что это означает для Украины? Я лично поддерживаю позицию Коболева (председатель правления "Нафтогаза" - ред.), что украинский газовый транзит является, в первую очередь, фактором, который сдерживал и сдерживает полномасштабное российское военное вторжение в Украину, а значит, риск большой войны в Европе со всеми трагическими последствиями, которые из этого вытекают.

И хотя по шансах именно такого развития событий есть разные оценки (особенно у некоторых европейских стран, где соблазн легких прибылей с русскими существенно влияет на judgement (англ. "суждение" - ред.), вряд ли кто-то в трезвом состоянии может отбросить такую опасность полностью.

Но есть еще и чисто экономический фактор. Украинский газовый транзит - это не просто 3 миллиарда долларов валютных поступлений, но и едва ли не единственный рентабельный вид деятельности "Нафтогаза". Только он сворачивается - крупнейший донор украинского бюджета (более 15 % всех поступлений) становится реципиентом, как было до Майдана. И это уже катастрофа. А на фоне огромных выплат по долгам имени Юли и Николаевича - апокалипсис.

Поэтому сохранить транзит - это не просто важная задача для страны, но и с точки зрения чисто прагматической, единственный шанс молодой команды сохраниться у власти дольше, чем полгода. Однако, судя по повестке дня внутри страны, у Богданов-Шефиров есть проблемы более актуальные - пристроить своих людей в столичные финансовые потоки и срочно организовать русскоязычный канал для стабильной реализации своего малороссийского культурного мусора.

Конечно, сохраняется надежда на то, что будет сформировано нормальное технократическое правительство (тем более, что другим МВФ денег не даст), но я искренне не понимаю, как они смогут полноценно функционировать, когда уровень принятия высших политических решений ниже плинтуса, а над всей властью нависла тень Коломойского, который для США сегодня токсичнее цианида.



Источник: www.dialog.ua